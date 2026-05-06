Destruyó la vidriera de una ferretería y quedó grabado en primer plano: "La zona está descontrolada"

Se trata de un hombre en situación de calle, quien fue imputado por robo y remitido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Un sujeto de 28 años destruyó en la madrugada de este miércoles la vidriera de una cerrajería y ferretería del centro de Mar del Plata y sustrajo diferentes productos exhibidos. La maniobra duró alrededor de un minuto y medio y el delincuente fue grabado en primer plano.

Por su lado, los dueños del local con 16 años de antigüedad advirtieron a 0223 que "la plaza Rocha es el centro de toda la delincuencia" de la ciudad y remarcaron que "la zona está descontrolada".

El hecho ocurrió a las 6 en un comercio ubicado en San Martín entre España y Jujuy, cuando un hombre metió la mano por la reja y con un golpe rompió el vidrio para robar los elementos que se encontraban al alcance de su mano.

Aunque en un primer momento parecía no llegar y le pidió ayuda a un joven que caminaba por la zona, quien no accedió a ser su cómplice, luego cruzó a la vereda de enfrente y tomó un fierro para acercarse los productos, entre ellos una cadena y un cable puente.

Con la vidriera hecha pedazos y los artículos en una bolsa, el malviviente que vestía una campera de San Lorenzo de Mar del Plata se dio a la fuga, pero fue capturado a las pocas horas, cerca de las 11, en una vivienda abandonada en 14 de Julio al 1900.

Lo encontraron cuando dormía junto a los productos robados.

Al arribar al lugar, los agentes de la Patrulla Municipal constataron la existencia de una propiedad tomada y hallaron al individuo en situación de calle durmiendo en el interior. Además, personal de la Comisaría Primera informaron acerca del robo y establecieron que se trataba del agresor, por lo que intervino la Fiscalía de Flagrancia.

De esta manera, el responsable fue aprehendido por el delito de robo, notificado de la formación de la causa y trasladado a la Unidad Penal N° 44, quedando a disposición de la justicia.