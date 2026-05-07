Vino a “La Feliz” por trabajo y terminó viviendo una verdadera pesadilla

El robo ocurrió en la zona de 1 y 39.

Un hombre oriundo de La Plata había viajado el 17 de abril a Mar del Plata por motivos laborales, pero debió regresar de urgencia tras recibir una noticia devastadora: delincuentes habían ingresado a robar en su vivienda.

El hecho, ocurrido en una casa ubicada en la zona de 1 y 39, se conoció días atrás. Según explicó, antes de viajar la víctima había dejado cerradas las ventanas, puertas y rejas del domicilio.

Con el correr de los días, un amigo pasó por el lugar y advirtió que la entrada había sido forzada y permanecía abierta de par en par. De inmediato, se comunicó con el propietario, que todavía se encontraba en Mar del Plata por compromisos laborales.

La situación obligó al hombre a interrumpir su estadía y regresar de urgencia a la capital bonaerense. Una vez en la vivienda, constató el faltante de distintos elementos del hogar.

La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes, que buscan identificar a los responsables del ingreso y el robo.