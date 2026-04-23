Vieron a Castro y Siciliani juntos en Mar de Cobo

La pareja tiene un terreno en la zona de médanos.

Luciano Castro y Griselda Siciliani fueron vistos este miércoles en Mar de Cobo, cuando arribaron juntos a bordo de una camioneta y llamaron la atención de vecinos que registraron su llegada.

La presencia de la ex pareja de actores reactivó el recuerdo de la controversia que protagonizaron antes de su separación, vinculada al pedido de excepción para construir una vivienda en un sector de médanos.

Cabe recordar que, el año pasado, el Concejo Deliberante rechazó la solicitud para avanzar con la obra, decisión fundamentada en el informe de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, que determinó restricciones para toda la línea costera.

El organismo había señalado que la zona se encontraba alcanzada por la normativa que protege ambientes marinos arenosos y que la intervención solicitada no resultaba viable.

La aparición de los actores en la localidad generó comentarios entre residentes , aunque no trascendieron detalles sobre el motivo de su presencia, se estima que tiene que ver con el proyecto inmobiliario.