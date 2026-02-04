Filtraron cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles que usó para reconquistar a Griselda Siciliani

"Te amo y te extraño mucho hasta el final", dice el pasacalles dedicado a su ex pareja.

El pasacalles que Luciano Castro utilizó para pedirle perdón públicamente a Griselda Siciliani se convirtió en uno de los gestos más comentados del año y ahora se conoció un dato clave: cuánto costó y cómo fue planeado.

La información salió a la luz al aire de América durante una entrevista con Leonardo “Leo” Moscato, el comerciante señalado como el autor del cartel.

En diálogo con el programa, fue consultado directamente por Martín Salwe, quien no dudó en elogiar su trabajo a la hora de presentarlo: “Tenemos en al aire al realizador, al autor material del pasacalles del año y para mí del siglo”. Además, el panelista aseguró que el hombre estuvo detrás de otros carteles virales.

Aunque al principio intentó mantener cierta cautela, terminó confirmando los detalles más buscados. Ante la pregunta directa sobre el valor de la dedicatoria, respondió sin vueltas: “En un promedio de 100 mil pesos”.

Pero al mismo tiempo, dejó en claro que más allá del dinero, el trabajo tiene un valor artístico para él: “Me encanta el arte, hasta lo haría gratis”, sostuvo.

En cuanto al proceso creativo, Moscato explicó que el mensaje no fue improvisado. Según contó, recibió un pedido muy específico por parte del cliente -a quien definió con ironía como “anónimo”- y se limitó a reproducirlo fielmente. “Sí, me mandó boceto”, reconoció, confirmando que el texto, los colores, los corazones y el tono romántico estaban definidos desde el inicio.

“Estaba súper bien pensado ese pasacalle. Todo excelente. No había nada que cambiarle”, detalló e incluso destacó la estrategia detrás del mensaje: “A veces menos es más, menos palabritas, más repercusión”.

Por último, cuando el equipo insistió en confirmar si el pedido había sido realizado directamente por Luciano Castro, esquivó la respuesta con humor, pero dejó todo dicho. “No me quemés”, lanzó entre risas, dando a entender que la autoría estaba más que clara.