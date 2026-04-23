El puerto de Mar del Plata suma reductores de velocidad y avanza el desvío de colectivos

En próximos días se iniciará la colocación de un nuevo lote de reductores de velocidad en distintos puntos con mayor circulación vehicular y así dará un paso más el plan de ordenamiento integral del tránsito que lleva adelante el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata desde el año 2025.

Este plan de obras se emprendió a mediados del año pasado como resultado de un relevamiento general de sus calles y la particular dinámica que en ellas se registra, con operatoria industrial, líneas de transporte público de pasajeros y momentos de intenso movimiento turístico.

Los reductores de velocidad por instalar se suman a otros ya dispuestos y en uso que fueron parte del equipamiento desplegado en etapas anteriores, cuando se avanzó también con cartelería de señalización vertical, demarcación horizontal sobre cinta asfáltica y colocación de delineadores de tránsito en las principales arterias.

Comienza una nueva etapa del plan de reordenamiento de tránsito vehicular en el Puerto Mar del Plata

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata continúa con la gestión en la Municipalidad de General Pueyrredón para minimizar la circulación de transporte público en la zona operativa y turística, buscando evitar la concentración actual de líneas de colectivos en la zona y disponerlas con recorridos que tengan menor impacto sobre la operatoria del puerto.

En el primer tramo de estas obras se concretaron cambios en los accesos a las terminales 2 y 3, que implican transporte pesado de cargas desde y hacia los muelles, y un rediseño general de las condiciones de circulación en torno a lo que se conocía como “Manzana de los circos”, espacio donde desde diciembre funciona el paseo comercial Bendu.

Para el abordaje del reordenamiento vehicular se trabajó en conjunto con investigadores del Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (Conicet-UNMDP) que elaboraron un informe y diagnóstico interdisciplinario.