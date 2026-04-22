Entró a robar a un restaurante y la cocinera lo hirió de un cuchillazo: lo detuvieron

Un sujeto de 42 años, que durante los primeros minutos del miércoles entró a robar a un restaurante céntrico, terminó en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) luego de forcejear con las empleadas y recibir un corte en el torso por parte de la cocinera.

Todo sucedió en un resto bar de calle Belgrano al 2400 cuando el delincuente forcejeo con dos mujeres de 23 años que trabajan en el lugar.

"En ese contexto, una de las víctimas, quien se desempeña como cocinera, lo hirió con un arma blanca en la zona del torso", informaron autoridades policiales.

Una ambulancia del SAME llegó al lugar y trasladó al herido al hospital. "Estaba consciente, no lúcido y fuera de peligro", agregaron.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa y la realización de pericias por parte de Policía Científica.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue atendido en el hospital y de ahí trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.