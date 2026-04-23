El 23 de abril de 2026 marcó un hito para el comercio argentino con la apertura del primer local de Miniso en el país. La tienda se emplaza en la reconocida Calle Florida, un punto neurálgico del comercio en Buenos Aires, donde ya comenzó a ofrecer sus variados productos para el hogar y el ocio.

El desembarco formal de Miniso en el mercado argentino se anticipó un mes antes con la creación de una cuenta oficial en Instagram, acompañada por una campaña publicitaria que incluyó promociones y la presencia de un bus promocional recorriendo la ciudad para captar la atención de los consumidores.

La expansión local está gestionada por Mini Hub, un operador regional que administra más de 500 tiendas en diversos países. La empresa anunció una inversión total de 50 millones de dólares para abrir 100 locales en Argentina durante los próximos cinco años, con la expectativa de generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.

El modelo de negocio de Miniso se basa en ofrecer una amplia gama de productos que incluyen artículos para el hogar, tecnología, cosmética, papelería y accesorios. Combina una estética atractiva con precios bajos para captar a un público diverso y mantener una alta rotación de stock.

Aunque su origen es chino, Miniso se inspira en el concepto japonés. Su fundador, Jack Ye, desarrolló la idea tras visitar Japón, donde observó tiendas minimalistas que ofrecen productos simples, funcionales y bien diseñados. Este enfoque posiciona a la marca con un estilo japonés distintivo en el mercado.

La experiencia inicial de Miniso en Argentina en 2019 fue interrumpida por la pandemia, pero ahora la empresa retoma su estrategia con mayor agresividad, aprovechando la mayor disponibilidad de locales comerciales en zonas estratégicas y apostando a un modelo de consumo basado en tickets bajos y alta rotación.