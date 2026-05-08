La reconocida cadena de farmacias low cost Dr. Ahorro anunció el cierre definitivo de todos sus locales en Argentina, poniendo fin a una trayectoria de 20 años en el mercado nacional. Durante este tiempo, la empresa se destacó por su modelo de medicamentos económicos, que alcanzó a varias provincias del país.

Fundada el 20 de junio de 1997, Dr. Ahorro se consolidó como una opción accesible para miles de argentinos que buscaban alternativas más económicas para el acceso a medicamentos. Sin embargo, tras dos décadas de operación, la cadena decidió cesar sus actividades en todo el territorio nacional.

El cierre de sus sucursales representa un cambio significativo en el sector farmacéutico local, especialmente para quienes dependían de sus precios bajos para el cuidado de la salud. Aunque no se detallaron las razones específicas detrás de esta decisión, el impacto en provincias donde la cadena tenía presencia es notable.

Este hecho coincide con un momento de desafíos económicos en el país, donde sectores como el consumo y el comercio enfrentan caídas y ajustes que también afectan a la industria farmacéutica. La salida de Dr. Ahorro podría abrir espacio para nuevas dinámicas en el mercado de medicamentos accesibles.