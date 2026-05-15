Cierra una planta de Coca Cola tras 114 años y afecta a 85 empleados

Después de 114 años en funcionamiento, la planta embotelladora de Coca Cola ubicada en el condado de Ventura, California, cerrará sus puertas el próximo 10 de julio. Esta instalación, operada por la filial Reyes Coca-Cola Bottling Company, ha sido un pilar en la producción local durante más de un siglo.

El cierre impactará directamente a 85 empleados que trabajan en la planta, quienes deberán enfrentar los cambios derivados de esta decisión. La noticia fue difundida inicialmente por medios locales como Fox LA, que describieron la medida como sorpresiva.

La compañía no ha detallado públicamente las razones específicas detrás del cierre, pero la finalización de las operaciones en esta planta marca un hito significativo en la historia industrial de la zona, reflejando posiblemente transformaciones en la industria de bebidas y la reestructuración de sus procesos productivos.

La fecha límite para el funcionamiento será el 10 de julio de 2026, momento en el cual la planta dejará de operar definitivamente, cerrando así un capítulo importante para la comunidad y el sector manufacturero local.

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“Evaluamos periódicamente nuestras ubicaciones, productos y servicios para garantizar el crecimiento sostenible y la innovación”, señaló un portavoz de la empresa en declaraciones citadas por SFGATE.

La planta de Ventura representaba una de las operaciones industriales más antiguas de la región. Coca-Cola abrió su primera embotelladora en la ciudad en 1912 y luego trasladó sus instalaciones varias veces a medida que el negocio crecía.