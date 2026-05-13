Cadena premium de helados se declara en quiebra: qué pasará con sus locales

El sector minorista de helados en Estados Unidos atraviesa un período complicado marcado por cierres y quiebras, como consecuencia de las dificultades financieras ocasionadas por la inflación durante el último año.

Una de las más recientes afectaciones la protagoniza Batch Inc., una cadena de helados premium con base en Longmeadow, Massachusetts, que presentó una solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Massachusetts. La firma busca reorganizar sus operaciones tras reportar activos valorados entre 100,000 y 500,000 dólares y pasivos que oscilan entre 500,000 y un millón de dólares.

Entre los principales acreedores no garantizados de Batch Inc. se encuentran Headway Capital LLC, con una deuda superior a 99,000 dólares, Ondeck Capital LLC/Celtic con más de 84,000 dólares, iBusiness Funding USA con más de 69,000 dólares, Revenued LLC con más de 52,000 dólares, Bank of America con 34,000 dólares, y American Express con más de 31,000 dólares.

Adiós a la heladería Batch Ice Cream

La empresa no detalló las causas específicas de su bancarrota, pero reconoció que existen cinco deudas no garantizadas en disputa. A pesar de esta situación, un empleado confirmó que los locales situados en Longmeadow y South Hadley, así como dos camiones de helados, continúan operando normalmente.

Batch Inc. inició su actividad en 2009 como un servicio de camión de helados en el área de Boston, fundada por Susie Parish y Veronica Janssens. Desde entonces, se consolidó como una cadena premium hasta enfrentar los recientes desafíos económicos.

Helados Thrifty. Foto: Instagram @heladosthriftymx

Este episodio se suma a la ola de dificultades en el sector, que incluyó la bancarrota de Rite Aid en mayo de 2025, con el cierre de 500 mostradores de helados Thrifty Ice Cream y la liquidación de activos en octubre del mismo año. Asimismo, franquiciados de Dairy Queen en Texas y de Rita's Italian Ice en Florida y Alabama solicitaron protección por bancarrota durante 2025 para reestructurar sus negocios.