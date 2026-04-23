Antes de la lluvia y el frío, Mar del Plata vivirá un viernes primaveral

El termómetro llegará a los 21° este viernes en Mar del Plata.

Luego de una jornada soleada y agradable en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un viernes primaveral con condiciones similares, antes del declive climático esperado a partir del fin de semana.

De acuerdo al organismo, el cielo estará despejado pero esta noche de jueves será fresca, por los 13° a los que caerá la temperatura y las ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) desde el noroeste.

Por su lado, en la próxima jornada el viento soplará todavía más fuerte (hasta 59 km/h) en la madrugada y la mañana, aunque luego correrá a una velocidad de entre 13 y 22 km/h en la tarde y la noche, proveniente del oeste y el sur, respectivamente.

Pronostican una nueva ciclogénesis para este domingo en la ciudad.

Más allá de ese factor, la máxima se repetirá y alcanzará nuevamente los 21°, mientras que la mínima será de 11°, durante la madrugada. Además, habrá que disfrutar del sol por la mañana, ya que el SMN prevé que comience a nublarse durante la tarde.

Finalmente, el termómetro marcará 14° en la noche y el pronóstico es desmotivante para el fin de semana: anuncian un sábado con 18° y chaparrones y un domingo con precipitaciones y ráfagas de hasta 78 km/h del sudoeste.