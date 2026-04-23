Mordió la banquina y volcó en un campo de la ruta: dos marplatenses heridos

Una pareja de marplatenses resultó herida este jueves por la tarde después de protagonizar un vuelco en la ruta 226 camino a Balcarce.

Según replicó el sitio local Radio Gabal, el siniestro se registró a la altura del kilómetro 44 de la traza, donde un vehículo utilitario Fiat Strada "mordió" la banquina, perdió el control y volcó dentro de un campo.

En el rodado viajaban un hombre y una mujer oriundos de Mar del Plata, quienes resultaron heridos y fueron atendidos en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same).

En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía Vial, quienes realizaron las primeras tareas de auxilio.

Brutal secuencia entre jóvenes: se enfrentaron a facazos mientras otros los grabaron en video

Un episodio de fuerte violencia ocurrido en pleno centro de la ciudad de Balcarce quedó expuesto a partir de un video que comenzó a circular en las últimas horas y que generó preocupación entre vecinos.

La secuencia se desarrolló sobre avenida Kelly, entre las calles 17 y 19, donde un grupo de jóvenes se enfrentó utilizando armas blancas.

Las imágenes muestran momentos de alta tensión, con intentos de agresión directa entre los involucrados mientras otros adolescentes permanecen en el lugar observando la escena sin intervenir.