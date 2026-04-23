Rescataron a dos ovejeros alemanes abandonados y maltratados en Chauvín

Los pastores se encontraban en una vivienda situada en la avenida Juan José Paso al 2600, entre San Luis y Córdoba.

A partir de una denuncia efectuada hace cinco días, las autoridades realizaron este jueves un operativo en una vivienda del barrio San José y rescataron a dos perros en estado de abandono y con signos compatibles a maltrato.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría Segunda y contó con la intervención de la UFI N° 7 a cargo del fiscal Carlos Russo, que dio cumplimiento a la orden de allanamiento emanada por el Juzgado de Garantías N° 4, en el marco de actuaciones por infracción a la Ley 14.346.

El procedimiento se llevó a cabo en la avenida Juan José Paso al 2600, entre San Luis y Córdoba, donde efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) salvaron a dos ovejeros alemanes, los cuales habían sufrido agresiones.

La responsable, una mujer de 49 años, fue imputada.

Por su lado, los pastores fueron trasladados por personal de Zoonosis a un hogar de tránsito para su resguardo y atención correspondiente, mientras que ordenaron la formación de la causa para la dueña, una mujer de 49 años.

De acuerdo a la denuncia radicada el sábado pasado, las mascotas se encontraban en estado de abandono en una vivienda deshabitada hace aproximadamente un año.