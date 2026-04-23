Tres alumnos que amenazaron con un tiroteo se presentaron en la DDI y entregaron sus celulares

La amenaza fue realizada el jueves pasado y hoy entregaron sus celulares en la Departamental.

Como ocurrió en la Secundaria N° 18 "Astor Piazzolla" y en el Instituto Esquiú, identificaron a los tres estudiantes de la Escuela Nuestra Señora del Camino que hace una semana amenazaron de un tiroteo el lunes 20, quienes en un inicio lo negaron, luego se mostraron arrepentidos y este jueves entregaron sus celulares a la justicia.

La denuncia fue realizada esta misma jornada por la representante legal de la institución, quien precisó que un grupo de alumnos de 16 y 17 años -pertenecientes a sexto año- había escrito el jueves pasado la siguiente advertencia en una de las puertas del baño de varones: "Lunes 20/4 tiroteo, los voy a matar a todos". Ante esa situación, directivos y preceptores recorrieron los salones hasta que un joven aseguró conocer quiénes habían sido los autores.

Los jóvenes entregaron sus teléfonos iPhone en la DDI.

Comprobado mediante las cámaras de seguridad, rápidamente consiguieron determinar a los culpables de la amenaza, los cuales fueron convocados por las autoridades educativas. Aunque los primeros dos negaron su participación, más tarde se presentó un tercero ante el equipo directivo y reconoció el lamentable accionar.

Además de mostrarse arrepentido y expresar que asumiría las consecuencias, el alumno pidió que no se le atribuyera responsabilidad a sus padres, conforme a la acusación por parte de las autoridades escolares.

Posteriormente, el fiscal Walter Martínez Soto que lleva adelante la investigación le ordenó al Gabinete Menores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) que citara a los tres menores involucrados junto a sus padres, se los notificara de la formación de la causa por el delito de "intimidación pública" y les exigiera sus celulares.

Una vez que tomaron conocimiento, alrededor de las 18:30 de este jueves los autores de las amenazas y sus familias se presentaron en la Departamental e hicieron entrega de los dispositivos móviles, los tres de la marca iPhone (dos modelo 13 y uno XR).