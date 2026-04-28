Investigan una presunta "estructura delictiva" responsable de 600 amenazas en escuelas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia en la Justicia para identificar a los responsables de las 600 amenazas de tiroteos registradas en escuelas del territorio bonaerense, ya que considera que fueron organizadas por "una estructura delictiva".

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini y el Ministro de Seguridad, Javier Alonso, presentaron una denuncia ante la Procuración General bonaerense.

Los funcionarios aclararon que la múltiples denuncias registradas ya están siendo investigadas en los distintos Departamentos Judiciales, por lo que su presentación apunta a “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.

La denuncia, formulada desde una perspectiva de niñez, tomó como elemento de contexto principal al ataque en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, del pasado 30 de marzo. A partir de este hito trágico comenzaron a registrarse de manera creciente amenazas en escuelas de la Provincia y del país.