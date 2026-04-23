Video: se cayó el techo de un aula y quisieron que los alumnos tuvieran clases "en el patio"

Durante el temporal de lluvia y viento que azotó este martes a Mar del Plata, la Escuela Municipal de Educación Secundaria (Emes) Nº 207 "Juan Carlos Castagnino" sufrió la caída del techo de una de sus aulas y, en vez de trasladar a los alumnos a otro salón, la medida adoptada por las autoridades llamó la atención y provocó desconcierto en los estudiantes.

El insólito hecho fue advertido este jueves por los propios jóvenes que asisten a la institución ubicada en Los Granados al 4550, quienes manifestaron su descontento por la falta de comunicación de los directivos, que no alertaron a las familias acerca de las condiciones en que se encontraba la sala de clases.

De acuerdo al testimonio de los adolescentes de 4° año, esta mañana se presentaron para una nueva jornada escolar y se encontraron con su aula "sin techo" y "re sucia", lo que los tomó por sorpresa debido a que no habían recibido esa información de antemano.

Con un puñado de pupitres y las sillas dadas vueltas, además del polvo en el suelo, los estudiantes aguardaron en el pasillo y acudieron a las autoridades del establecimiento de Parque Camet. "Que se queden igual, si hay caldera", habría sido la postura de los administradores educativos, a pesar de que aseguraron que el sistema de calefacción "no funciona o anda cuando quiere".

Ya con el curso completo pero sin la posibilidad de utilizar el salón dañado por el temporal, la idea de los directivos fue que tuvieran clases "en el pasillo o en el patio", sin tener en cuenta que las mañanas ya son frías en esta época del año.

Esa solución brindada por los responsable de la Emes N° 207 no fue bien recibida por los jóvenes, que "se enojaron y se retiraron los que pudieron", conforme al relato de una compañera.