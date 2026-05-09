Detuvieron a una pareja por tener sexo en un avión que aterrizó en Argentina

Una pareja que llegó al Aeropuerto Internacional de Rosario proveniente de Panamá fue detenida este sábado por la madrugada, a causa de una denuncia bastante inusual: los acusan de haber tenido relaciones sexuales arriba del avión.

Se trata de un hombre de 54 años y una mujer de 59, trasladados a una comisaria cercana acusados de "exhibiciones obscenas" mientras volaban en Premium, según reportaron medios locales.

La inusual escena ocurrió en el aeropuerto de Fisherton, donde aterrizó un avión de Copa Airlines a las 00:12. Se trata de un vuelo que dura unas seis horas. A sus pasajeros los estaban esperando miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La pareja viajaba a bordo de las primeras filas en clase Ejecutiva Confort. Allí fue vista en una situación íntima que fue advertida por otra pasajera, quien viajaba con su nieta. La mujer hizo la denuncia ante los oficiales a bordo, una de las azafatas dio aviso a tierra y se preparó el operativo para detenerlos.

Los aprehendidos viajaban en un avión de Copa Airlines.

Por ese motivo, el aterrizaje se demoró más de lo previsto. En el vuelo viajaban dos periodistas rosarinos, Analía Bocassi y Juan Junco, quienes contaron en sus redes sociales lo que iba ocurriendo.

“Cuando no podés llegar, no llegamos más”, escribió Bocassi en una historia de Instagram junto a una foto de agentes de la PSA. El operativo causó la bronca de los pasajeros, que tardaron casi una hora en bajar del avión.

De acuerdo a la declaración que recogió la policía, la mujer y el hombre tenían sus "prendas bajas" en la cabina. Según señaló el diario La Capital, fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría decimosegunda del barrio Ludueña.

La Capital identificó a los tórtolos como Mauricio C. y Sandra O. Conforme a fuentes policiales citadas por el diario, ambos no eran pareja. Él es arquitecto, ella es comerciante y tienen domicilios separados en el centro de la ciudad.