Una mujer de 91 años salía marcha atrás de la cochera y terminó sobre una camioneta estacionada

Un choque verdaderamente insólito ocurrió este lunes por la mañana en un barrio de la zona norte de Rosario, más precisamente en la intersección de Rondeau y Buchanan: una mujer de 91 años que intentaba sacar su auto del garaje marcha atrás terminó estrellándose contra una camioneta que se encontraba estacionada.

El impacto fue tan fuerte que el vehículo quedó montado sobre el utilitario y, además, un niño de nueve años que circulaba por la zona en bicicleta resultó herido.

Según las primeras informaciones recopiladas por el móvil de El Tres, el menor fue trasladado al Hospital de Niños Zona Norte y se encuentra fuera de peligro.

Por otra parte, el conductor de la camioneta había descendido minutos antes para realizar un trámite en el sector y, gracias a ello, evitó ser impactado.

“Se le trabó el acelerador cuando salía de la cochera marcha atrás”

De acuerdo con el relato de uno de los testigos, la mujer continuó acelerando tras la maniobra fallida, lo que provocó el vuelco de la camioneta.