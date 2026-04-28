"Lavado total": Casación revocó el sobreseimiento y 42 acusados irán a juicio

El operativo incluyó más de 30 allanamientos principalmente en la zona de la avenida Jara.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el sobreseimiento de 42 personas acusadas de lavado de activos y ordenó que la causa avance a juicio oral, en el marco de una investigación vinculada al narcotráfico en Mar del Plata.

El fallo se dio tras un recurso del Ministerio Público Fiscal, que cuestionó la decisión del Tribunal Oral Federal que había considerado prescripta la causa y desvinculado a todos los imputados. En ese pronunciamiento, habían entendido que las operaciones investigadas debían analizarse de manera aislada, lo que impedía configurar el delito por no alcanzar el monto mínimo exigido.

En un fallo unipersonal, el ex magistrado Martín Poderti había dictado el sobreseimiento de familiares y allegados de dos hombres que fueron condenados por causas de narcotráfico y cuyo círculo cercano era investigado por lavado de activos.

Juan Manuel Mariscal fue condenado a 7 años de prisión por transportar 165 kilos de cocaína, mientras que Hugo “Coco” Esteban fue considerado responsable de haber intentado trasladar casi 3 toneladas de marihuana desde Misiones a Mar del Plata y se le fijó una pena de 13 años de prisión.

Se llegó a contabilizar un total de 284 vehículos estacionados en el playón de Punta Mogotes

Sin embargo, Casación adoptó un criterio opuesto y sostuvo que las maniobras deben ser evaluadas en conjunto, al advertir la posible existencia de una organización dedicada al lavado sistemático de dinero.

La causa tiene su origen en investigaciones por narcotráfico, entre ellas el traslado de importantes cargamentos de droga hacia la ciudad, lo que luego derivó en el análisis de las operaciones económicas. A partir de esa pesquisa, se detectó un crecimiento patrimonial injustificado en varios de los acusados, junto con la adquisición de bienes y vehículos.

En los allanamientos realizados durante la investigación se secuestraron decenas de autos, algunos sin documentación respaldatoria, lo que reforzó la hipótesis de blanqueo de capitales.

Según la acusación, los imputados habrían utilizado documentación irregular y domicilios inexistentes para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito, y las maniobras se habrían extendido durante varios años, mediante la compra, venta y transferencia de bienes para ocultar el origen del dinero.

Con esta resolución, el expediente se encamina a la instancia de juicio oral, donde se determinará la responsabilidad de los 42 acusados.