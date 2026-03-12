Extranjeros vendían cocaína y pasta base y los descubrieron de un modo insólito: cobraban por Mercado Pago

Tres de los acusados son oriundos de Perú y Bolivia y Jorge Macri ya pidió su expulsión del país.

La Policía de la Ciudad detuvo durante una serie de allanamientos a cinco personas por comercializar estupefacientes. Los delincuentes fueron descubiertos en una serie de operativos realizados en varios barrios porteños tras detectarse que hacían cobros a través de Mercado Pago. Tres de los acusados son extranjeros y Jorge Macri ya pidió su expulsión del país.

La causa había iniciado en agosto de 2025, cuando se detectó un punto de venta en el que se realizaban cobros mediante la plataforma de la popular billetera digital. A través de las investigaciones, se pudo detectar a una organización integrada por personas argentinas y peruanas.

Finalmente, este fin de semana las autoridades llevaron adelante seis allanamientos en los asentamientos 1-11-14, Illia y Rivadavia, de los barrios de Retiros y Flores, que concluyeron con el cierre de dos búnkers, y el secuestro de varios kilos de cocaína, 800 gramos de pasta base, armas de fuego y más de 150 municiones.

Durante los operativos se logró la detención de dos personas de nacionalidad peruana, un hombre y una mujer de 57 y 37 años respectivamente, además de una ciudadana boliviana de 60 años y dos argentinos de 40 y 34 años. Todos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, quien se encuentra a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 26.

Tras conocerse la noticia, Jorge Macri indicó a través de su cuenta de X que desde el Gobierno de la Ciudad ya pidieron la "expulsión inmediata" de los extranjeros detenidos del país.

Según la Policía de la Ciudad, durante los tres allanamientos que se realizaron en distintas propiedades del denominado Barrio Illia se secuestraron 806 gramos de pasta base y 230 gramos de cocaína que ya estaba preparada para su distribución en distintas bolsas de nylon.

Además, hubo otras tres intervenciones en casas de la zona de Rivadavia, en las que se secuestraron dos ladrillos compactos de cocaína con un peso total de 2,153 gramos y otros envoltorios sueltos, también listos para su comercialización, con un peso de 210 gramos.

Durante el operativo incautaron también elementos de fraccionamiento, balanzas digitales de precisión, ocho celulares e incluso una camioneta Ford EcoSport que tenía la patente duplicada.

Además, se incautaron tres armas de fuego con más de cien municiones y dos cuadernos en los que los acusados llevaban las anotaciones propias del negocio, vinculadas a sumas de dinero y nombres de distintas personas.