Recuperan dos camionetas robadas el mismo día.

El Comando de Patrullas recuperó dos camionetas que habían sido robadas en el transcurso del día por un grupo de delincuentes armados en Mar del Plata. Comenzó en el barrio Constitución y terminó en la zona de Nuevo Golf.

Según trascendió, el primer robo ocurrió en el barrio Constitución, donde los delincuentes sustrajeron una camioneta Ford Bronco blanca. Posteriormente y con ese mismo vehículo, se habrían trasladado hasta otro punto de la ciudad para cometer el segundo hecho.

En la intersección de José Martí y la calle 71, en el barrio Nuevo Golf, los delincuentes robaron una camioneta Jeep, también bajo amenazas con armas de fuego.

Finalmente y tras un operativo del Comando de Patrullas, las dos camionetas fueron recuperadas. Las autoridades avanzan con la investigación para dar con los responsables del hecho.