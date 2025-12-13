Roban camionetas y las "enfrían": secuestran tres Toyota en un predio

De las consultas realizadas hasta el momento, nadie conoce a los dueños del lugar.

Tres camionetas marca Toyota que fueron sustraídas en las últimas 48 horas en distintos barrios de la ciudad fueron halladas hace instantes por personal policial en un predio del barrio El Progreso. En el lugar también hallaron un cuarto rodado en proceso de desguace.

Más allá de lo preliminar de las actuaciones que lleva adelante la Jefatura Departamental, las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que los rodados fueron abiertos sin ejercer violencia, sin usas inhibidores y que usan una tecnología que permite ponerlos en marcha sin forzarlos.

"Creen que las esconden para enfriarlas un par de días, que le cambian algún elemento del módulo de identificación electrónica y después viajan tranquilos, como si nunca hubiera pasado nada", señalaron.

En el mismo sentido estiman que tiempo después, con papeles nuevos y bajo la modalidad "mellizas" vuelven a salir a la cancha.

Las hipótesis que se manejan

En el marco de la investigación hay dos puntas: una relacionada con una banda proveniente de la provincia de Córdoba -que habría actuado la temporada pasada ena ciudad- y otra con robos relacionados con encargues hecho por un sujeto con un apodo conocido como "Negrero".

El predio donde estaban las camionetas está ubicado en inmediaciones de las calles Bestoso y Vertiz. De las consultas realizadas hasta el momento, nadie conoce a los dueños del lugar.