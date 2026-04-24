Seba Mendoza le pone cumbia a Brewhouse este fin de semana

Mendoza se presentará este viernes en Mar del Plata

Sebastián Mendoza, uno de los referentes de la movida tropical de los últimos tiempos vuelve a Mar del Plata para dar un show único en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

24 de abril

"No aguanto más", "Tarjetita de invitación" y "Suplente".

La fecha será el próximo viernesen un espectáculo que promete ser una verdadera fiesta en la que no faltarán los clásicos

Mendoza comenzó su carrera musical a los 18 años, y luego de recorrer varios escenarios se unió al grupo “Malagata”, uno de los más reconocidos de la movida Tropical. Luego de la separación de Malagata, se lanza como solista “Sebastián Mendoza” .

Con 20 años de trayectoria ha marcado un estilo propio, cuenta con 10 álbumes de su autoría, ha recorrido todo el país y colmado la capacidad de los teatros más reconocidos, entre ellos el estadio Luna Park, Gran Rex, Opera, Colonial, entre otros.

Las entradas anticipadas están a la venta en cultutickets.