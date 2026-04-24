Seba Mendoza le pone cumbia a Brewhouse este fin de semana
El ex Malagata tendrá una única presentación en la ciudad. Los detalles.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Sebastián Mendoza, uno de los referentes de la movida tropical de los últimos tiempos vuelve a Mar del Plata para dar un show único en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).
La fecha será el próximo viernes 24 de abril en un espectáculo que promete ser una verdadera fiesta en la que no faltarán los clásicos "No aguanto más", "Tarjetita de invitación" y "Suplente".
Mendoza comenzó su carrera musical a los 18 años, y luego de recorrer varios escenarios se unió al grupo “Malagata”, uno de los más reconocidos de la movida Tropical. Luego de la separación de Malagata, se lanza como solista “Sebastián Mendoza” .
Con 20 años de trayectoria ha marcado un estilo propio, cuenta con 10 álbumes de su autoría, ha recorrido todo el país y colmado la capacidad de los teatros más reconocidos, entre ellos el estadio Luna Park, Gran Rex, Opera, Colonial, entre otros.
Las entradas anticipadas están a la venta en cultutickets.
Temas
Lo más
leído