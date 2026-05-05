Te están buscando matador: Dani Hoyos vuelve a Brewhouse

El referente de la guaracha por excelencia e ícono de la movida tropical "El matador" Dany Hoyos llega a Mar del Plata en el marco de su gira 2025 con una fecha a pura fiesta en Ciudad Cultural Brewhouse este viernes a las 21.

La fecha tendrá como invitados a "Marea Guarachera" y "Fenómeno tornado" y tendrá como cierre la presentación del artista santiagueño que lidera los las listas de Spotify de su género.

Con más de 35 años de trayectoria, fue voz líder de grupos emblemáticos como Kalama Tropical, Los Hechiceros y Los Bonys, consolidándose actualmente como solista y figura clave del género.

Reconocido por su energía en el escenario y su aporte a la guaracha santiagueña, Hoyos es intérprete de clásicos como "Ojos Azules"; "Jardín prohibido" y "La última vez" temas que, sin dudas sonarán en la noche de Brewhouse.

Las entradas se encuentran en venta a través del sistema Cultutickets.