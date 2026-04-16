Le mandamos cumbia, perro: la T y la M vuelve a Mar del Plata

La locura por el Mundial llega a Brewhouse con la banda favorita de la Selección.

En la previa de la Copa del Mundo, vuelve a Mar del Plata la banda favorita de la Selección Argentina de fútbol, cuyos temas te hacen poner la piel de gallina y te transportan a Qatar 2022: La T y la M regresa a Ciudad Cultural Brewhouse Puerto.

El show será el próximo sábado 18 de abril en el marco de La Feliz Fest, una noche de fiesta, amigos y pura cumbia con el dúo que hace cantar a todo el país.

El encuentro será el anticipo de una serie de fun fest que se organizarán en BrewHouse con las siguientes fechas:



16/6/2026 Martes 22:00 ARGENTINA - ARGELIA



22/6/2026 Lunes 14:00 ARGENTINA - AUSTRIA



27/6/2026 Sabado 23:00 ARGENTINA - JORDANIA

Conseguí tu entrada para La T y la M a través de Cultutickets y corré porque se agotan.