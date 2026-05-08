2 Minutos llega a BrewHouse con una fecha explosiva

La banda se presentará este sábado en Ciudad Cultural Brewhouse.

2 Minutos es la banda punk nacional por excelencia y, el próximo 9 de mayo, volverá a Mar del Plata en una única presentación en Ciudad Cultural Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4830) y tendrá como banda invitada a "Las Tussi".

La cita para el show que forma parte de un año cargado de actividad, con giras que confirman la vigencia del grupo nacido en Valentín Alsina y que marcó generaciones es a las 21hs.

Conformada por Walter “Mosca” Velázquez (voz), Alejandro “Papa” Ainadjian (bajo), Martín “Monti” Montaña (batería), Pablo “Blisky” Coll (guitarras y coros) y Alejandro “Indio” Mirones (guitarras y coros), la banda mantiene su formación estable y la potencia de siempre.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de Cultutickets.