¿Querías cumbia?: La Kuppé vuelve a Mar del Plata

La banda se presentará este fin de semana en Brewhouse

La Kuppé, banda oriunda de Pilar, vuelve a Mar del Plata con una única fecha en Ciudad Cultural Brewhouse para hacer bailar a su público al ritmo de las mejores reversiones musicales.

La cita es el sábado 9 de mayo desde las 23:30 en Diagonal Garibaldi 4830.

El grupo surgió como un proyecto personal de Agustín Racigh, tecladista en algunas bandas de cumbia y cuarteto, en el año 2014. Su experiencia en el ambiente musical le brindó las herramientas para formar su propio grupo, incorporó un trompetista, trombonista y saxofonista qué le dieron un sonido único a las canciones y brindaron en cada lanzamiento un enganchado de tres temas en uno.

Año tras año su música sonó en todos los boliches bailables y recorrieron no solo Argentina sino que también países limítrofes.

Ahora, vuelven a Mar del Plata para revivir sus grandes éxitos, canciones como “Bésame”, “Mía”, “La bebé”, “Vaina Loca”, “No lo engañes más”, “Frágil” ft Valentino Merlo.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Culttickets.