Prorrogan la presentación de declaraciones juradas en plena polémica por Adorni

Manuel Adorni, en el centro de la polémica mientras el Gobierno extendió el plazo para presentar las declaraciones juradas.

En medio de la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno nacional decidió extender el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.

La medida fue dispuesta por la Oficina Anticorrupción a través de una resolución oficial, que prorrogó la fecha límite hasta el 31 de julio de 2026 para cumplir con esa obligación correspondiente al período 2025 y que originalmente vencía a fines de mayo.

La decisión se conoció en un contexto político sensible, marcado por las investigaciones y cuestionamientos en torno al patrimonio de Adorni, lo que le agregó un componente de controversia a la medida.

Según se explicó en los fundamentos, la prórroga responde a cuestiones administrativas: la necesidad de contar previamente con la información fiscal completa, como las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales, cuyos vencimientos suelen extenderse hasta junio.

Gabriela Zangaro, titular de la Oficina Anticorrupción.

La extensión alcanza a todos los funcionarios obligados por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece la presentación de declaraciones juradas al inicio de la gestión, actualizaciones anuales y un informe final al dejar el cargo.

Sin embargo, más allá de la justificación técnica, la medida generó repercusiones por el contexto en el que se tomó. La situación judicial y política de Adorni, atravesada por investigaciones sobre su patrimonio, puso bajo la lupa la decisión oficial y reavivó el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en la función pública.