De acuerdo al arquitecto, Adorni abonó US$3500 por una cascada para el jardín que desemboca en la pileta.

La residencia de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ubicada en el country Indio Cuá, volvió a estar bajo la lupa en la investigación por enriquecimiento ilícito que se le sigue al jefe de Gabinete.

Un documento con el detalle de los gastos de las obras al que accedieron medios nacionales revela que el arquitecto Matías Tabar, responsable de las renovaciones, consignó que Adorni abonó US$3500 por una cascada para el jardín que desemboca en la pileta.

Además, el registro incluye un desembolso de US$13.810 destinado a la reforma de una parrilla, y US$9780 para la calefacción de la pileta. También se incorporaron cabezales para un jacuzzi y se restauró un SUM (Salón de Usos Múltiples).

Las obras abarcaron otros rubros importantes: US$20.000 en la cocina, US$33.000 en ventanas, US$4843 en electricidad, y US$1319 en parquización. Asimismo, se pagaron US$1717 por vinilo y US$1995 por un sistema Tromen TRH.

Entre las reformas también se encuentran la renovación del acceso principal, la construcción de una pérgola con función de cochera y modificaciones en la galería.

El arquitecto Tabar se presentó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para brindar detalles acerca de los trabajos realizados en la propiedad que Adorni adquirió junto a su esposa a fines de 2024 en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.

El propósito de la citación fue esclarecer si el funcionario efectivamente pagó por las obras y determinar el monto invertido, para cotejar esos gastos con su patrimonio declarado como funcionario público.

Según la declaración de Tabar, las tareas se desarrollaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 sobre un terreno de 400 metros cuadrados. El pago se efectuó en dos cuotas: US$55.000 en 2024 y US$190.000 en 2025.

El contratista también informó que durante el período de las obras, Adorni alquiló otra vivienda en el mismo barrio privado por un valor de US$13.000. Además, aportó información sobre el personal que trabajó en la remodelación, incluyendo albañiles, plomeros y electricistas, y facilitó detalles de contacto y el número de celular.