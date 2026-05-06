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Enriquecimiento ilícito

Caso Adorni: aseguran que gastó $14 millones en muebles para su departamento en Caballito

El dato surgió tras la declaración del contratista que refaccionó otra de sus propiedades. 

El jefe de gabinete fue cuestionado por la cascada en su casa.

6 de Mayo de 2026 16:21

Por Redacción 0223

PARA 0223

En medio de la polémica, una declaración señaló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habría destinado unos $14 millones para renovar el mobiliario del departamento que posee en el barrio porteño de Caballito.

La información se desprende del testimonio que brindó esta semana el contratista Matías Tabar, quien también estuvo a cargo de las refacciones en una casa del funcionario en Exaltación de la Cruz.

Esta información se suma a la orden que emitió juez Ariel Lijo de levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita también profundizó la investigación con la indagatoria de Leandro Miano, vinculado a la operatoria de compra-venta del departamento en Capital Federal.

Por otro lado, la Justicia ordenó peritar el celular de Tabar para reconstruir sus comunicaciones con el funcionario y su entorno. Además, Lijo dispuso revisar llamados y mensajes del periodista y productor Marcelo Grandio, allegado al jefe de Gabinete.

En las últimas semanas, distintos testigos aportaron facturas y comprobantes que apuntan a gastos en viajes al exterior y adquisiciones inmobiliarias realizados desde que Adorni asumió funciones en el Gobierno nacional.

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