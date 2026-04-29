De sacar un traje en cuotas a pagar viajes millonarios al contado: qué dijo Adorni en el Congreso sobre su patrimonio

El jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Cámara de Diputados su informe de gestión y se refirió a una amplia variedad de temas. Entre ellos, su patrimonio y sus viajes al exterior, que actualmente están bajo la lupa.

Durante su larga exposición rechazó la existencia de “delito” y dijo que lo demostratará en la Justicia. Explicó que los pagos de todos los viajes que realizó con su familia los “afrontó” él mismo de su bolsillo y aclaró que no hubo ningún tipo de financiamiento “de terceros” ni “obsequios de ningún tipo”.

Así es como hizo referencia a los numerosos viajes que realizó a Punta del Este y Aruba, entre otros destinos vacacionales. “Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables”, indicó el jefe de Gabinete.

“En todos los casos intervinieron, como corresponde, la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se llevaron a cabo todos los registros correspondientes”, continuó Adorni y agregó: “El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones”.

Para el jefe de Gabinete de Milei, “las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas”, porque “pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta”.

Además justificó la invitación a su esposa, Bettina Angeletti, al viaje oficial a Miami y a Nueva York: “Fue aclarado en la Justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente en el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026. Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial ya se expidieron sobre este tema. Afirmaron que no existió delito ni irregularidad".

Aclaró en esa línea que “la decisión sobre la invitación de la Comitiva Oficial comprende, tal como lo han indicado la fiscal como el juez interviniente en la correspondiente causa judicial, una cuestión discrecional de Presidencia, de conformidad con los marcos legales vigentes”.