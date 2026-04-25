Estaba acusado de vender droga, tenía arresto domiciliario y se fugó

El hombre se quito la tobillera y escapó de su domicilio

Un hombre de 32 años fue detenido el viernes en el barrio Malvinas Argentinas, luego de haberse fugado de su domicilio, donde cumplía una medida de prisión bajo modalidad de internación con monitoreo electrónico, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.



El procedimiento fue realizado por personal de la comisaría cuarta, en cumplimiento de una orden de detención dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2.

Según informaron fuentes policiales, la medida se tomó luego de que se revocara la flexibilización de la prisión preventiva que pesaba sobre el imputado, quien se había quitado el dispositivo de monitoreo y escapado de su vivienda.



Efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) iniciaron tareas de investigación y de vigilancia que permitieron localizarlo en la intersección de avenida Champagnat y Monseñor Zabala, donde finalmente fue detenido.

Tras su aprehensión, y por disposición de la autoridad judicial interviniente, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44, donde quedó alojado a la espera de nuevas actuaciones.