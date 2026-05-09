Un penitenciario le vendía drogas a los internos en una cárcel de Dolores: pagaban con transferencias

Un suboficial principal del Servicio Penitenciario Bonaerense que presta servicios en la cárcel de Dolores fue detenido por venderles drogas a los internos de la Unidad Penitenciaria Nº 6.

Se trata de Juan José Blanco, quien terminó imputado por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por su condición de funcionario a cargo de la custodia de los detenidos.

La investigación, según cuenta Pinamar 24, comenzó en 2024 con una denuncia que privados de la libertad realizaron ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) Nº 3, a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro.

Según lo denunciado, Blanco estaría vendiendo marihuana a los detenidos, quienes le hacían transferencias a su propia cuenta del Banco Provincia.

La fiscalía solicitó la realización de un allanamiento en la vivienda del imputado, durante el que se pudo requisar el celular, lo que en la investigación se considera un insumo clave para recolectar más pruebas incriminatorias.

Las constancias de transferencias se extienden, al menos, por todo el año 2024 y constituyen una de las pruebas principales en contra de Blanco. A partir de esto, el juez de Garantías Emiliano Lazzari concedió la orden de detención del imputado.

Los investigadores buscan confirmar la existencia de una presunta red que opera vendiendo drogas ilícitas dentro del penal a los internos.