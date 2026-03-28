Detienen a cuatro integrantes de la misma familia por formar una banda narcocriminal.

Cuatro personas fueron detenidas en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba, acusadas de integrar una banda familiar dedicada a la venta de drogas. El operativo fue el resultado de una investigación que se extendió durante un año y que se inició a partir de denuncias anónimas.

Según trascendió de la investigación, los detenidos son tres hombres de 59, 25 y 21 años, y una mujer de 25, quienes trabajaban de manera coordinada en la comercialización de estupefacientes en distintos puntos de la ciudad.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que realizaron varios allanamientos en viviendas ubicadas en los barrios Villa Incor y Villa Río Santa Rosa. Allí, los sospechosos habrían montado al menos dos lugares de venta.

Durante los operativos, en los que también participó la División K9 con perros entrenados, los investigadores secuestraron un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos, dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, sustancias utilizadas para estirar la droga y distintos elementos empleados para dividir y preparar las dosis para su venta.

De acuerdo a la información oficial, los detenidos cuentan con antecedentes por distintos delitos, entre ellos abuso de armas, resistencia a la autoridad y robo calificado.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Río Tercero, que dispuso la imputación de los acusados por comercialización de estupefacientes agravada y tenencia ilegal de arma de guerra. Además, ordenó su traslado a sede judicial, donde continuarán las actuaciones.