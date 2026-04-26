El KO que recorre el mundo: Alan “Veneno” Chaves debutó en EE.UU y se robó la noche

El invicto argentino brilló en Las Vegas con una actuación demoledora y empieza a meterse en la conversación grande del peso ligero.

El boxeo argentino sumó una nueva noche inolvidable gracias a Alan 'Veneno' Chaves, quien tuvo un estreno impactante en territorio estadounidense. En la meca del boxeo, el joven de San Miguel dejó en claro que está listo para las grandes ligas con una actuación que no solo consolidó su invicto, sino que también lo posicionó como una de las grandes promesas a nivel internacional.

El argentino brilló en su estreno en Las Vegas al despachar al mexicano Miguel Madueño en apenas tres asaltos. Con un zurdazo demoledor, el invicto de San Miguel defendió su título latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo. La definición fue contundente: una izquierda fulminante en el tercer round que mandó a la lona a su rival, obligando al árbitro a detener inmediatamente el combate.

La pelea se llevó a cabo en el imponente Fontainebleau Las Vegas, donde Chaves cumplió con creces la promesa de su apodo. Ante un rival experimentado, mostró inteligencia para manejar la distancia y precisión quirúrgica para encontrar el golpe justo. Su actuación no solo impactó al público presente, sino que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Con este triunfo, el “Veneno” elevó su récord a 22 victorias, 19 de ellas por nocaut, y ninguna derrota. Bajo el ala de Matchroom Boxing, el argentino empieza a dar el salto de calidad que lo acerca a los primeros planos del ranking mundial. Su pegada, sumada a su templanza, lo convierten en un rival cada vez más peligroso en la categoría ligero.

La velada tenía como plato fuerte el duelo de pesos pesados entre Jarrell Miller y Lenier Peró, pero fue el argentino quien terminó robándose todos los flashes. Su nocaut fue, sin dudas, uno de los momentos más destacados de la noche y dejó una huella imborrable en su primera experiencia internacional.

Con el cinturón latino de la OMB en su poder y una presentación consagratoria en Las Vegas, el futuro de Alan Chaves se proyecta con enorme expectativa. Los fanáticos ya se ilusionan con verlo enfrentar desafíos mayores y consolidarse como la próxima gran figura del boxeo argentino en el exterior.