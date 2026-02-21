Mayweather vs Tyson: el anuncio que revoluciona el negocio del boxeo

El posible enfrentamiento de exhibición entre Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson empieza a tomar forma. Según reportes de periodistas especializados y medios del ambiente, la fecha tentativa sería el 25 de abril de 2026 y la sede elegida, la República Democrática del Congo. Aunque los equipos de ambos excampeones todavía no oficializaron el anuncio, la información circula con fuerza en la industria y ya genera expectativa mundial.

El formato está claro: será una exhibición, sin títulos en juego ni riesgo para el récord profesional de Mayweather. Las reglas estarán adaptadas y el foco estará puesto en el espectáculo y la venta global del evento, con plataformas de transmisión y mercados internacionales como principales protagonistas. En el boxeo moderno, el negocio y el show pesan tanto como el resultado.

Tyson, hoy con 59 años, se retiró de la competencia regular en 2005, pero jamás se alejó del cuadrilátero. En 2020 encabezó una exhibición frente a Roy Jones Jr. y a fines de 2024 disputó un combate oficial ante el influencer Jake Paul, con derrota por puntos. En paralelo, impulsa proyectos vinculados al desarrollo amateur en Estados Unidos y suele remarcar la necesidad de revitalizar el boxeo desde sus bases.

Mayweather, en cambio, mantiene intacto su 50-0 desde su retiro en 2017. Desde entonces, perfeccionó un modelo de negocio que combina boxeo y entretenimiento, enfrentándose a celebridades como Logan Paul y figuras crossover como Conor McGregor. Su estrategia es clara: bolsas millonarias, alcance internacional y control absoluto del evento.

La elección del Congo no es casual. Remite inevitablemente al histórico “Rumble in the Jungle” de 1974 entre Muhammad Ali y George Foreman, una de las peleas más emblemáticas de todos los tiempos. Medio siglo después, la apuesta busca recuperar ese simbolismo, aunque en un contexto dominado por el espectáculo global y las plataformas digitales.

El auge de estas exhibiciones responde a una tendencia clara: maximizar ingresos y audiencias en mercados no tradicionales. Arabia Saudita, Las Vegas y otros destinos emergentes ya compiten por carteleras de este perfil. Ahora África Central podría sumarse a ese mapa estratégico. Si el anuncio se confirma,Mayweather volverá a demostrar que, incluso sin cinturones en juego, sigue siendo el gran arquitecto del negocio del boxeo mundial.