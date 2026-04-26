Buques de guerra y la última misión de un histórico portaaviones: cómo será el operativo naval frente a Mar del Plata

El ejercicio naval internacional “Southern Seas 2026” ya se desarrolla frente a las costas argentinas.

El ejercicio naval internacional “Southern Seas 2026” ya se desarrolla frente a las costas argentinas y tendrá uno de sus momentos más importantes en los próximos días, con maniobras conjuntas, simulacros de combate y despliegue aéreo en distintos puntos del litoral marítimo.

Se trata de la undécima edición de este operativo multilateral que reúne a fuerzas de varios países de la región y a la Marina de Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la cooperación en defensa y la capacidad de respuesta ante escenarios complejos.

A partir del martes 28, el despliegue entrará en una etapa clave: el destructor ARA “La Argentina” se integrará a las maniobras junto al portaaviones USS “Nimitz”, una de las unidades más imponentes de la flota estadounidense que realiza su última misión. En paralelo, el destructor USS “Gridley” embarcará dos helicópteros Sea King de la Armada Argentina y, a la altura de Trelew, se realizarán formaciones navales y ejercicios tácticos.

En ese mismo tramo se desarrollará un simulacro de defensa aérea, con ataques ficticios de aviones F-18 sobre la flota, mientras aeronaves P-3C Orion llevarán adelante tareas de exploración en la zona de operaciones.

El miércoles 29, el operativo sumará más presencia argentina frente a Necochea: se incorporarán el ARA “Sarandí”, las corbetas “Robinson” y “Rosales”, y los patrulleros oceánicos “Piedrabuena” y “Contraalmirante Cordero”. En ese marco, se llevará a cabo un ejercicio de Visita, Registro y Captura entre este último buque y el USS “Gridley”.

Ya frente a Mar del Plata, y con excepción del portaaviones, las unidades realizarán una navegación en columna, una de las maniobras coordinadas más visibles del operativo.

El jueves 30 será otro de los puntos fuertes: autoridades civiles y militares embarcarán en el USS “Nimitz” a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound, mientras se desarrollará una demostración aérea con cazas F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Tras esa actividad, los Sea King argentinos regresarán a la Base Aeronaval Comandante Espora.

Desde la Armada destacaron que el ejercicio es clave para fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas de distintos países, en un contexto donde la cooperación regional resulta central. En esta edición participan, entre otros, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Panamá.

Por parte de Estados Unidos, la principal unidad es el USS “Nimitz” (CVN-68), que se encuentra realizando una circunnavegación del continente mientras lleva adelante ejercicios tácticos con las armadas participantes.

Además del componente operativo, el despliegue incluye instancias de intercambio profesional entre las tripulaciones, con el objetivo de mejorar las capacidades conjuntas. Según explicaron desde el Estado Mayor embarcado, estas experiencias permiten generar confianza, afianzar la coordinación y elevar el nivel de preparación ante eventuales contingencias.

El “Southern Seas 2026” también busca consolidar un esquema de trabajo conjunto basado en normas internacionales, en un escenario global donde los desafíos en materia de seguridad marítima son cada vez más dinámicos.