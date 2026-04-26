Dolor en la movida tropical: falleció un músico en un boliche de Mar del Plata

La noticia fue confirmada por el local bailable a través de redes sociales.

Un profundo dolor atraviesa al mundo de la música de Mar del Plata tras la muerte de Lucas Herrera, un músico de 31 años e integrante de la banda Hechizo Tropical, que se descompensó luego de brindar un show.

El hecho ocurrió en el local bailable Viva Juliana, donde, según el comunicado oficial del establecimiento, el artista sufrió una descompensación tras bajar del escenario. “Fue trasladado al hospital, pero lamentablemente falleció”, informaron desde la organización al anunciar la suspensión inmediata del evento.

De acuerdo a datos recabados por este medio, el músico habría convulsionado dentro del lugar y sufrido un paro cardíaco. Ante la demora de la ambulancia, fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó ya sin vida.

Según las primeras versiones, el cuadro estaría vinculado a posibles antecedentes coronarios, aunque se aguardaba la realización de la autopsia para confirmar las causas del fallecimiento.

En su comunicado, desde Viva Juliana expresaron: “Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento. Agradecemos profundamente al público por su comprensión en este momento tan difícil y enviamos mucha fuerza y acompañamiento a sus seres queridos y a toda la banda”.

La noticia generó conmoción entre colegas, amigos y seguidores del músico que dejaron mensajes de despedida y apoyo para la familia en redes sociales.