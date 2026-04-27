El dólar se recalentó y anotó su mayor avance diario en casi dos meses

El dólar oficial extendió su rebote este lunes 27 de abril, avanzó $17,50 (+1,3%) a $1.417 para la venta, anotando su mayor avance desde el 3 de marzo.

Pese a esta suba, el precio continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias fijado por el Banco Central, ubicado actualmente en $1.691,90. La distancia entre ambos niveles se mantiene en torno al 19,5%.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.390 para la compra y a $1.440para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.440,61 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.515,85 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%. El dólar MEP cotiza a $1.454,78 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.872. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.492,64.