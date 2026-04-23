El dólar oficial anotó la mayor suba en lo que va de abril: a cuánto cerró este jueves

El dólar oficial subió por segunda rueda consecutiva en el segmento mayorista. En tanto, a nivel minorista saltó por encima de los $1.400 y anotó su mayor suba diaria en lo que va de abril.

A nivel mayorista, el tipo de cambio se apreció $14 (1%) a $1.392 para la venta, su mayor salto desde el 30 de marzo. Asimismo, se sostuvo a 21,5% del techo de la banda cambiaria (hoy de $1.691,90).

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.403,15 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.481,70 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.4%. El dólar MEP cerró a $1.424,05 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.474,31.