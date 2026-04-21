El dólar oficial cayó tras dos subas consecutivas: a cuánto cerró este martes 21 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar oficial cayó tras dos subas al hilo este martes 21 de abril. La divisa norteamericana acumula más de un mes por debajo de los $1.400 y se mantiene todavía lejos del techo de la banda cambiaria.
A nivel mayorista, el tipo de cambio perdió $1,5 a $1.375,5 para la venta, y se sostiene a 22,8% del techo de la banda cambiaria (hoy de $1.688,68).
En el Banco Nación (BNA), el billete minorista cerró a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta. En tanto, el dólar blue opera a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta.
El dólar CCL opera a $1.471,72 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%. El dólar MEP opera a $1.416,82 y la brecha con el dólar oficial es de 3.0%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.463,81.
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