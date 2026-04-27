La Uocra denuncia obras frenadas y exige salarios dignos: "No llegamos a fin de mes"

El Foro Sectorial de la Construcción de Mar del Plata realizó una conferencia de prensa para alertar sobre la crisis del sector.

Durante la convocatoria del Foro Sectorial de la Construcción de Mar del Plata para alertar sobre la situación del sector, desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) manifestaron su preocupación por la gran cantidad de obras frenadas y los bajos salarios de los trabajadores. "La obra pública es la que falta", sostuvieron.

En principio, su secretario general César Trujillo explicó que "hace dos o tres años" había "pleno empleo" y a pesar de que entiende que "la obra empieza y termina", cuestionó: "Dicen que hay más de 100.000 metros aprobados, aunque esas obras no empiezan y hay un problema en la realidad del país, la economía y de lo que está pasando con el desarrollo de las nuevas edificaciones".

En el mismo sentido, advirtió que "los empresarios y desarrolladores no venden" y que "no hay inversión" porque "los costos están muy altos producto de la suba del dólar", lo que los perjudica debido a que dependen del desarrollo. "Nos levantamos a las 5, volvemos a las 18 o 19 y tendríamos que tener un salario digno y adecuado a las circunstancias. Hoy no llegamos a fin de mes y no sabemos ya qué hacer", remarcó.

El líder de la Uocra pidió más "obra pública".

Debido a este crítico contexto, el líder gremial expresó que se encuentran "parando obras" debido a que "como no venden, no pagan", y precisó que "existen empresas que no tienen la espalda económica suficiente para continuar la construcción".

En paralelo, también aseguró que necesitarían un sueldo de $3.000.000 y señaló que "hay una injusticia real en el sentido de cómo los economistas nacionales e internacionales cuentan una cosa cuando la realidad es otra y va por otro camino", lo que provoca que "el trabajador no avance y se complique cada día más".

A su vez, denunció que no se está aplicando la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), la cual "estuvo en práctica mucho tiempo, es muy buena y es la regalía del petróleo", según subrayó. "Sacamos petróleo de Vaca Muerta y de lo que era la Patagonia, pero dónde están el Fonavi y los fondos", reclamó el refente del sindicato.

"Hay una ley y punto. Dentro de la ley todo, afuera de la ley nada, dice el presidente. Haríamos viviendas sociales y trabajaríamos nosotros, cuarenta gremios más y otros cuarenta indirectos. Estamos más que preocupados y no es un tema político, es la realidad. Hay un montón de obras, pero hay cinco compañeros en las que debería haber 25 o 30", reclamó.

"No llegamos a fin de mes", fue la advertencia de Trujillo.

Para el secretario general de la Uocra, "se nota bastante" la diferencia con la época de obras públicas y el Procear, considerando que únicamente se encuentran trabajando en "la puesta en valor de la rambla y el casino", que pertenecen a la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, más allá de que reconoció que "la doble mano de Mar Chiquita - Villa Gesell está en marcha y no se paró nunca", también comentó que "hay un montón de obras nacionales que no se hacen por falta de infraestructura".

En última instancia, recordó que hace dos años el sector contaba con 450 mil trabajadores en toda la Argentina, y en ese período tuvieron una pérdida de 150 mil empleados aproximadamente. "La obra pública es la que falta. El país necesita desarrollo e inversión", pidió Trujillo.