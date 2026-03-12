El miedo a quedarse sin trabajo: la construcción se despide de los números ideales y crece la preocupación en el sector

Desde el gremio aseguran que los palos en la rueda frenan las iniciativas privadas.

Hasta hace muy pocos meses un sector se posicionaba por encima del resto al celebrar números que lo diferenciaban en grande: la construcción demostraba tener pleno empleo y todo marchaba a velocidad. Pero con el correr del tiempo, algo cambió.

La falta de obra pública comenzó a afectar sobremanera, con un Estado nacional corrido que frenó por completo las iniciativas pendientes y las nuevas presupuestadas por venir. "Sin obra pública, la ciudad depende cada vez más de la privada", comentan desde el gremio de la Uocra . Pero allí surge otro inconveniente.

"Hoy estamos advirtiendo que al sector privado también lo frenan con objeciones, judicializaciones y palos en la rueda que afectan no sólo a las inversiones sino también al empleo al que impacta de forma directa", comentaron.

El miedo es concreto: quedarse sin trabajo. Cuando la obra no arranca, no hay pago para nadie. "Si además del público, se cae el privado que es el principal sostén de la actividad, todo se frena y se destruye el ingreso de muchas familias", advirtieron al encontrarse en un estado de alerta total.

El "pleno empleo" en la construcción ya no está vigente.

Desde la Uocra no descartan medidas ya que en los últimos días volvió la imagen más temida: la búsqueda de alguna "changa" por parte de los trabajadores para sostener la actividad.

"Con este Gobierno no hay obra pública y a las inversiones privadas que todavía apuestan por Mar del Plata las están desalentando. Están cercando una actividad que sigue siendo una de las grandes generadoras de trabajo en la ciudad", reclamaron, deslizando a la vez maniobras de presión contra constructoras y desarrolladoras que complican el panorama.

Según confiaron a este medio, se espera en los próximos días una reunión entre el secretario general del gremio, César Trujillo, y representantes del Foro de la Construcción para analizar cómo seguir y aplicar medidas para reimpulsar la actividad.