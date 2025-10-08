El Foro de la Construcción pide prorrogar una importante ordenanza para impulsar la actividad

El Foro Sectorial de la Construcción de Mar del Plata, volvió a reunirse para abordar una importante agenda de trabajo enfocada en fortalecer la articulación entre los distintos actores del sector y proyectar una agenda común para el período 2025–2026.

Con la coordinación del Colegio de Técnicos-Distrito V, el encuentro se desarrolló en la sede de Dorrego 1371, donde el presidente MMO Diego Haag, recibió a representantes del Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Colegio de Agrimensores, Uocra, Colegio de Martilleros, Centro de Constructores y Anexos, y la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Mar del Plata.

Durante la jornada, se destacó la Ordenanza N.º 25.114, que impulsa la actividad constructiva en el partido de General Pueyrredón: el análisis de los metros construidos en el último período arrojó resultados favorables, motivo por el cual el Foro acordó solicitar la ampliación del plazo de vigencia de dicha normativa, en vista de su impacto positivo en la economía local.

Asimismo, se abordaron temas prioritarios para la mejora del sector, como la problemática de las obras sin permiso, que comprometen la seguridad y calidad edilicia, y la demora de los trámites en la Dirección de Obras Privadas, un aspecto que genera dificultades tanto a profesionales como a comitentes -profesionales, propietarios de obras y otros actores del sector- y empresas.

El Foro también subrayó la importancia de que las instituciones representativas del sector sean tenidas en cuenta en la designación del futuro Secretario de Obras del Municipio, a fin de contribuir a una gestión más ágil, participativa y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la construcción en la ciudad.

Esta primera reunión marcó el inicio de una agenda conjunta que busca fortalecer el vínculo público-privado y proyectar políticas que promuevan la calidad, la formalidad y el crecimiento ordenado de la construcción en Mar del Plata.