Quini 6: los números ganadores del sorteo 3.368 del domingo 26 de abril

El sorteo número 3368 del Quini 6 de este domingo 26 de abril puso en juego esta noche un pozo de más de 5.600 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 842 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 33 - 35- 05 - 32 - 28 - 06. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.030 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 01 - 04 - 06 - 15 - 20 - 28. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos que se llevó el premio de $965.697.295. El apostador es de la ciudad santafesina de Cañada de Gómez.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 26 de abril

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 3.210 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 02 - 09 - 32 - 40 - 41 - 42. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 377 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 11 - 14 - 20 - 43 - 38 - 40. Hubo 18 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó $20.953.876,50.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 5.900 millones de pesos.