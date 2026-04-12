Noche de ganadores en el Quini 6: tres apostadores se quedaron con la Segunda Vuelta y hubo 119 ganadores en el Siempre Sale

Noche de ganadores en el Quini 6: resultados y ganadores del sorteo del domingo 12 de abril

El sorteo número 3364 del Quini 6 de este domingo 12 de abril puso en juego esta noche un pozo de más de 6.600 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 2.219 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 14 - 41 - 33 - 38 - 44. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 2.219 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 03 - 08 - 18 - 32 - 42 - 17. En esta modalidad hubo tres ganadores con seis aciertos y cada uno se lleva $713.630.458,80. Los nuevos millonarios hicieron sus apuestas en agencias de Lavalle, Corrientes; y dos en Esperanza, Santa Fe.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 12 de abril

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 1.608 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 22- 13 - 41 - 19 - 25 - 40. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 382 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 26 - 08 - 36 - 14 - 22 - 05. Hubo 119 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $3 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 5.650 millones de pesos.