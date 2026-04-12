Noche de ganadores en el Quini 6: tres apostadores se quedaron con la Segunda Vuelta y hubo 119 ganadores en el Siempre Sale
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 12 de abril hubo en juego un pozo de más de 6.600 millones de pesos en las cuatro modalidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo número 3364 del Quini 6 de este domingo 12 de abril puso en juego esta noche un pozo de más de 6.600 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 2.219 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 14 - 41 - 33 - 38 - 44. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 2.219 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 03 - 08 - 18 - 32 - 42 - 17. En esta modalidad hubo tres ganadores con seis aciertos y cada uno se lleva $713.630.458,80. Los nuevos millonarios hicieron sus apuestas en agencias de Lavalle, Corrientes; y dos en Esperanza, Santa Fe.
Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 12 de abril
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 1.608 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 22- 13 - 41 - 19 - 25 - 40. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 382 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 26 - 08 - 36 - 14 - 22 - 05. Hubo 119 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $3 millones.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 5.650 millones de pesos.
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