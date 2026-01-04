Robaron una famosa carnicería y balearon el frente del local cuando escaparon

Las personas que se encontraban en la zona resultaron ilesas.

Al menos dos delincuentes asaltaron este domingo una reconocida carnicería en el barrio Peralta Ramos Oeste, escaparon en auto y cubrieron la huída a tiros contra el frente del local. El rodado en el que se movilizaban es intensamente buscado.

Autoridades policiales confirmaron que el hecho se registró en la sucursal del frigorífico Máximo ubicada en la avenida Peralta Ramos al 1100, cuando los ladrones sorprendieron al encargado y un empleado que hacían descarga de carne en el local.

Las autoridades relevaron las cámaras del comercio y de vecinos de la zona.

“Actuaron con sus rostros cubiertos, estaban armados y tras sustraer la recaudación abordaron un Ford Focus de color blanco y efectuaron un par de detonaciones al frente del local”, señalaron.

Las personas que estaban en el lugar resultaron ilesas y no fue necesaria la presencia de personal médico. Personal de Policía Científica hizo diversas tareas en el lugar, incluyendo el relevamiento de cámaras del local y de algunos vecinos.

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría tercera fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Fernando Berlingeri.