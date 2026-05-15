Investigan por abigeato a una carnicería de barrio y hallan droga en sus freezers

Una investigación iniciada a partir de una denuncia por abigeato en la comuna de Serodino, en el departamento Iriondo, Santa Fe, derivó en el hallazgo de panes de material estupefaciente que están bajo análisis, ocultos en una carnicería de la localidad, además del secuestro de más de 550 kilos de carne vacuna y porcina, embutidos, achuras y un arma de fuego.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Guardia Rural “Los Pumas”, dependiente de la Policía de Santa Fe, con intervención posterior de la división Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), por disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Guardia Rural “Los Pumas”.

Las actuaciones se originaron tras una denuncia radicada el 13 de mayo por la presunta faena ilegal de dos vacunos. A partir de esa información, agentes rurales realizaron inspecciones en un comercio de la localidad, acompañados por la bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Gilda Sorbellini.

Durante el operativo se procedió al secuestro y desnaturalización de 439 kilos de carne vacuna de distintos cortes, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras, en el marco de las verificaciones realizadas sobre la mercadería almacenada en el establecimiento.

. Los envoltorios que se encontraban dentro del freezer en la parte trasera de la carnicería.

Mientras continuaban con la inspección, los efectivos encontraron en un freezer ubicado en la parte trasera del comercio una bolsa negra que contenía envoltorios rectangulares cerrados con cinta adhesiva, compatibles con panes de estupefacientes.

Ante el hallazgo, los agentes interrumpieron el procedimiento y dieron intervención a la Fiscalía de San Lorenzo, que ordenó convocar a personal especializado de la división Microtráfico de la PDI para determinar la naturaleza de la sustancia.

Además, durante el operativo se secuestró una carabina calibre 22 junto con 18 cartuchos.

La investigación continúa para establecer el origen de la sustancia hallada, su eventual vinculación con actividades ilícitas y las responsabilidades penales correspondientes.