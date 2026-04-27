Se pelearon en la calle y amenazaron a la policía
Sucedió en Rivadavia entre Corrientes y Entre Ríos. Ambos fueron notificados de la formación de una contravención.
Por Redacción 0223
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Dos hombres que el domingo a la noche provocaron disturbios en el centro y amenazaron al personal policial que llegó al lugar fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría donde labraron actuaciones ante la Justicia Contravencional.
Fueron miembros de la Patrulla Municipal y efectivos policiales afectados al servicio de Policía Adicional quienes llegaron a la intersección de calle Rivadavia entre Corrientes y Entre Ríos donde dos individuos se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública.
Al momento de ser identificados adoptaron una actitud agresiva hacia el personal interviniente, incitándolos a pelear, por lo que se procedió a su reducción y traslado a la dependencia policial.
Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Correccional N° 1 y ambos recuperaron su libertad por no registrar impedimentos legales.
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