Se pelearon en la calle y amenazaron a la policía

Dos hombres que el domingo a la noche provocaron disturbios en el centro y amenazaron al personal policial que llegó al lugar fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría donde labraron actuaciones ante la Justicia Contravencional.

Fueron miembros de la Patrulla Municipal y efectivos policiales afectados al servicio de Policía Adicional quienes llegaron a la intersección de calle Rivadavia entre Corrientes y Entre Ríos donde dos individuos se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública.

Al momento de ser identificados adoptaron una actitud agresiva hacia el personal interviniente, incitándolos a pelear, por lo que se procedió a su reducción y traslado a la dependencia policial.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Correccional N° 1 y ambos recuperaron su libertad por no registrar impedimentos legales.