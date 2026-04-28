Siguen los recortes en discapacidad: reclamaron los trabajadores frente al Inareps por el riesgo de 400 puestos

Con un corte de ruta, profesionales de la salud, trabajadores auxiliares, personas con discapacidad, familiares y usuarios en general, se manifestaron en la puerta del Inareps (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur) contra los recortes y un salvaje ajuste en el sector.

"Estamos teniendo dos problemas fundamentales. El primero es que van a cambiar la Ley de Discapacidad, un montón de pacientes van a quedar sin atención o con un tipo de profesional que no va ser el más capacitado, porque muchos de mis compañeros se van a terminar yendo a otra actividad ya que los sueldos son realmente muy bajos. El otro es que quedamos dentro de la Anes y no nos dan respuestas", le dijo a 0223 Juan Bustamante, delegado de Ate.

La protesta enfrente del Inareps. Foto 0223.

La Anes es la Administración Nacional de Establecimientos de Salud creada por el gobierno de Javier Milei en julio del año pasado. Propone centralizar la finanzas y el aspecto legal de los hospitales Posadas, Sommer, Carrillo, Bonaparte y del Inarpes. Pero atiende en Buenos Aires y las problemáticas desde Mar del Plata no llegan, menos las de sus trabajadores.

"Somos trescientos noventa y seis. Se dieron de baja los cupos de residencia del año que viene y no se pueden tomar cargos con la nueva ley, salvo que sea personal profesional. Pueden tomar enfermeros y médicos pero el resto del personal, no. Y ahí tenemos las bajas debido a los salarios", continuó Bustamante.

Corte de la ruta 88. Foto 0223.

Por tal motivo, trabajadores del Inareps se manifestaron frente al Instituto cortando la ruta 88. "No solo atendemos a marplatenses sino que somos el centro de las ciudades del sur bonaerense y hasta de otras provincias", refirieron.

El impacto y la desazón para residentes

La carrera médica ya demanda una exigencia de tiempo y esfuerzo descomunal, pero la pasión todo lo empuja. Al disminuir los cupos de ingreso, quienes cumplen con las residencias en el Inareps deben convivir con el estudio disminuyendo la formación profesional por la sobre exigencia laboral: cada vez ingresa menos gente y trabajan más lo que están.

El reclamo de trabajadores, pacientes y residentes. Foto 0223.

Esa problemática por la cual reclaman hace años, se agranda con el sistema de salud al límite. "Estamos explotadas de tareas y la obra social que tenemos no nos atiende en todos lados. Además, el sueldo está congelado", explicó Iara, residente del Inareps.

"Pasamos a ser becarios, ya no trabajadores. Eso nos quita derechos laborales como el aguinaldo o las licencias. No nos aumentan hace dos años y la mayoría tenemos un segundo trabajo por fuera de la residencia. Ni nuestra formación ni la atención a los pacientes pueden ser efectivas en este contexto", alertó Sol, residente de primer año.